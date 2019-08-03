Порошенко запевняє, що абсолютно не знайомий з побіжним суддею Чаусом

Колишній президент України, голова політичної сили «Європейська солідарність» Петро Порошенко категорично заперечує факт свого знайомства і тісної взаємодії з нині збіглим суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом.

Він акцентував увагу на тому, що навіть ніколи не цікавився життям і діяльністю вищевказаної особи. Крім того, Петро Порошенко запевняє, що не взаємодіяв з Миколою Чаусом ні в якій з можливих форм.

Також колишній гарант української Конституції висловив надію на те, що в майбутньому йому не належить знайомство з побіжним суддею ні за яких обставин. «Хто це такий? Він мені не цікавий… Я ніколи в житті не бачив, не чув, не дзвонив, не спілкувався з паном Чаусом. Не знаю його, до щастя. Думаю, що не буду знати. Від слова «зовсім», — каже Петро Порошенко, почувши про Миколу Чауса.