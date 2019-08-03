В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі поранений військовий

У п’ятницю, 2 серпня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляється в ранковій зведенні штабу ООС.

“Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Новоселівки Другий стріляли з ручного протитанкового гранатомета, близько Богданівки – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, в околицях Павлополя – зі стрілецької зброї.

Також бойовики двічі стріляли біля Нижнетеплого з великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, поблизу Світлодарська – із великокаліберного кулемета, два рази у Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. За минулу добу в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення.

З початку поточної доби бойовики два рази обстріляли позиції Об’єднаних сил Кримського і Майорска. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення. Відзначається, що Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.