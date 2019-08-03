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Названо напій, який допоможе боротися проти раку

03.08.2019

Зелений чай (матча) може виявитися універсальною зброєю проти раку.

Як зазначає The Daily Mail, японський чай дозволяє тримати ракові клітини в сплячому стані, позбавляючи їх енергетичного підживлення. Це відкриття належить вченим Університету Солфорда.

Науковці перевіряли, як матчу впливає на стовбурові клітини раку грудей. Виявилося, чай придушував мітохондріальні обмінні процеси (метаболізм в “енергетичних фабриках” ракових клітин). Таким чином клітини раку не могли поповнювати запаси енергії, ставали неактивними і в підсумку вмирали.

Детальний аналіз показав: чай впливав на сигнальний шлях mTOR, важливий для обміну речовин в ракових клітинах. Також чай послаблював компоненти рибосоми (клітинного елемента, який синтезує більшість білків, необхідних для виживання клітини). В теорії матчу може працювати так само, як і рапаміцин. Цей препарат “відключає” шлях mTOR.

“Зазвичай захворювання Кушинга характеризується значним зниженням працездатності і рядом інших ускладнень, серед яких цукровий діабет, високий артеріальний тиск і високий рівень холестерину”, – зазначає доктор Решмі Срінат (Reshmi Srinath), доцент кафедри діабету, ендокринології та захворювань кісток Медичної школи Ікан гори Синай ( Icahn School of Medicine at Mount Sinai), США. Надмірне збільшення маси тіла, що супроводжується червоними розтяжками навколо живота, – ознака цієї патології.

: Країна здоров’я.

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