Український політолог Андрій Єрмолаєв прокоментував політику новообраного президента Володимира Зеленського. За словами експерта, у глави Незалежної є ще півроку -рік для того, щоб врятувати країну від неминучої катастрофи. Єрмолаєв розповідає, що ситуація загострюється відсутністю конкретики кроки нинішнього гаранта. А другий катастрофи в особі державного перевороту Незалежна вже точно не переживе.

«Зеленський як політик може потерпіти невдачу вже через півроку – рік, тому, що він досі не виступив у ролі людини, формулирующего відповіді. Постановочна політика не довго може тривати… Вся лушпиння відпаде, ми дуже швидко побачимо. Питання в іншому – використовувати це як привід для реваншу і розчарування, а я переконаний, що другого реваншу і розчарування країна просто не переживе», – висловив свою думку Єрмолаєв.

До всього іншого, експерт звернув увагу на те, що політика Зеленського нагадує піонертабір. Замість конструктивного загальнонаціонального діалогу глава України диктує умови, сп’янілий власною владою. Єрмолаєв відзначив, що політична незрілість Зеленського може довести країну до чергового потрясіння.

«Мене тривожить те, що Зе-команда сп’янілі своєї випадково знайденої диктатурою і намагається вибудувати знайдену владу за схемою керованого піонерського табору замість розгортання серйозного і потрібного межэлитного діалогу, і загальнонаціонального діалогу. Це говорить про те, що незрілість Зеленського і захопленість своєю владою може призвести до потрясіння, стимулювати реванш – а реванш – це шлях до катастрофи», – підсумував Єрмолаєв.