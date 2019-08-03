Андрій Смолій: Зеленський фактично діє за більшовицьким принципом “Отнять и поделить”

«Зеленський фактично діє за більшовицьким принципом «Отнять и поделить»», – заявив громадський діяч, блогер, політичний експерт Андрій Смолій, відреагувавши на ситуацію з народним депутатом Андрієм Іванчуком, якому Зеленський запропонував знайти 175 млн гривень на ремонт доріг у селищі Космач Івано-Франківської області. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного експерта в соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Андрій Смолій звертає увагу на те, що на його думку в Україні відбувається знищення моделі правової держави.

«Вчорашня ситуація в Івано-Франківську, коли Зеленський вказує кому будувати за свої кошти дорогу, стала апогеєм невігластва та руху України до необільшовизму. Згадайте Смілу, Дніпро, Бориспіль.

Зеленський фактично діє за більшовицьким принципом “Отнять и поделить”. Забрати у когось та роздати іншим», – заявляє експерт.

Смолій також висловлює думку про те, що насправді за цим криється бажання перерозподілу України між олігархічними групами та фактичний демонтаж правових підвалин держави.

«Нова влада почала з порушенням законів,а вже сьогодні масово намагається перетворити Україну в правову та європейську державу, а повернути її в сторону Росії та Білорусі.

Потурання правом, топтання законів приведе країну лише до хаосу та повного безвладдя, проте на сучасному етапі людям подобається новий принцип та підходи до формування політики.

От лише чим це закінчиться для кожного з нас…», – з обуренням зауважує Андрій Смолій наприкінці свого допису.

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Нагадаємо, що під час робочої наради в Івано-Франківській обласній державній адміністрації Зеленський запропонував народному депутату Андрію Іванчуку знайти 175 млн гривень на ремонт доріг у селищі Космач Івано-Франківської області.

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