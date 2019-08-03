Злива в Одесі зносив десятки машин і збивав людей з ніг

Сильна злива та гроза стали причиною стихійного лиха в Одесі. Про це пише Думская.net.

Повідомляється, що дощ у місті розпочався після 11:00 суботи, 3 серпня. Він був такої сили, що в різних районах Одеси затоплені вулиці.

Практично всюди рівень води піднявся людям по щиколотку, а в деяких місцях по коліно. Зокрема, затоплені вулиці Приморська, Середньофонтанська, Балківська та ін. На дорогах затори.

На Карантинному узвозі в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.







