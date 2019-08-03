S&P підвищило кредитний рейтинг “Укрзалізниці”

Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor’s підвищило кредитний рейтинг АТ “Укрзалізниця” з “CCC+” до рівня “В-” з прогнозом “стабільний”.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Причиною підвищення рейтингу став недавній успішний випуск євробондів на 500 млн доларів, після якого УЗ поліпшила свої позиції ліквідності і збільшила терміни погашення фінансової заборгованості.

“Кошти, залучені від євробондів, дозволять “Укрзалізниці” забезпечити амортизацію кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців”, – йдеться в повідомленні.

S&P очікує, що “Укрзалізниця” згенерує достатній грошовий потік від операційної діяльності, що дозволить сукупно з заходами щодо підвищення ефективності витрат і управління оборотним капіталом фінансувати подальші виплати в 2020 році.