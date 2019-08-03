Пасажири застрягли в аеропорту «Львів» через скасування рейсів

Пасажири в соцмережах повідомляють, що застрягли в аеропорту “Львів” з-за того, що авіакомпанія Ernest без попередження скасувала їх рейс у міжнародний аеропорт в італійському Бергамо біля Мілана

“Це просто якась нереальна ситуація, наш рейс зі Львова в Мілано Бергамо авіакомпанії Ernest був спочатку затриманий на 2 години, потім ми пройшли реєстрацію, паспортний контроль і в залі очікування почався дурдом….

Рейс затримали на годину і ніяких оголошень і пояснень не було! Потім минуло ще час і просто скасували рейс (зняли його навіть з табло), але все одно ніяких оголошень і пояснень не було…”, – написала Крістіна Драгомир у фейсбуці. Як пояснив співробітник аеропорту спочатку, літак не вилетів з-за погодних умов, потім він заявив, що зламався літак у Венеції і там люди так само чекають.

Інший пасажир, Сергій Сінкевич пише наступне: “Компанія ERNEST AIRLINES повинна була відправити нас в Milano Bergamo ще в 21.50 в п’ятницю. Зараз вже 5 ранку суботи. Ми пройшли реєстрацію і паспортний контроль. Сидимо фактично за кордоном України…Літака немає”. За його словами, застряглим пасажирам ніхто не пропонує поїсти, люди сплять на лавках і підлогах. “Тільки що старшу жінку забрали на каталці. Не виключено, що інсульт від такого знущання”, – написав він.