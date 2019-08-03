У Запоріжжі сталася жахлива смертельна ДТП із квадроциклом (відео)

У Запоріжжі квадроцикл зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого одна людина загинула, ще один знаходиться в реанімації у важкому стані.

Про це повідомляє its_zp в Instagram, публікуючи відео з місця ДТП.

“За розвилкою на Космосі квадроцикл зіткнувся з Хюндаєм. Хлопці, пам’ятаємо, пдр написано кров’ю”, – підписані кадри.

Свідки трагічних подій написали під відео, що водій квадрацикла знаходиться у реанімації у важкому стані, а його пасажир загинув.

“Я зараз працюю в реанімації, куди привезли водія квадроцикла, може у кого то є контакти його родичів, він в операційній у важкому стані”.

“Пасажир квадроцикла загинув, водій у важкому стані в операційній, працюють хірурги і травматологи”, – пише очевидець.