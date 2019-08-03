Медики склали рейтинг найшкідливіших алкогольних напоїв

Усім відомо, що алкогольні напої завдають шкоди людському організмові.

Медичний портал “Країна здоров’я” зібрав рейтинг найшкідливіших.

Пиво

Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку. Тому що, в літні дні найбільше хочеться чимось охолодитися, а печінку при цьому роздувається і працює в ослабленому режимі, що загрожує різними захворюваннями. При виробництві пива, виробники додають в його склад – гормон щастя, цей факт призводить до щоденного вживання пива і звичкою.

Лікер

Цей тип напою і через приємний солодкуватого смаку, можна легко пити у великих кількостях. Результатом цього є сп’яніння і головний біль. На додаток лікер завдає шкоди підшлункової, і сприяє збільшенню ваги.

Шампанське

Пінний напій небезпечний для печінки. Крім того, часте його вживання може викликати болі в шлунку, і навіть отруєння.

Коктейлі

Є калорійною бомбою, яка атакує організм. Підвищують вагу, завдають шкоди зубної емалі і небезпечні для печінки.

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