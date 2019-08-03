«Воювати простіше, ніж працювати»: відомий режисер жорстко висловився про російському менталітеті

Литовський і російський режисер, художній керівник Вхтанговского театру Рімас Тумінас вважає, що в Росії немає героїв, а росіяни часто опиняються у владі диявола» з-за своєї щирості і наївності. Такою думкою він поділився в інтерв’ю виданню «Співрозмовник».

Тумінас поміркував на тему геройства не тільки в літературі, але і життя. Він переконаний, що навіть вітчизняним класикам не вдалося відтворити образ героя, адже в Росії їх просто не існує.

«У Росії немає героїв. Шкода ваших жінок, яким нема кого любити все життя. Так ставитися до жінок, до любові, до сім’ї, як російські чоловіки, неприпустимо. Причому це відбувається століттями. Все, що можуть російські чоловіки – воювати. Взяти зброю і відправитися на війну для російської простіше, ніж працювати в полі. Так було давно. Не хочуть російські чоловіки працювати», — пояснив режисер.

Також він порадив росіянкам звернути увагу європейців, щоб поліпшити свій генофонд і «народжувати дітей з бізнесовою жилкою, почуттям відповідальності за свої слова і чоловічим началом».

Також він зізнався, що любить РФ і її народ, але з-за своїх специфічних душових якостей росіяни опинилися «під влади диявола».

«Я дуже люблю Росію, росіян людей саме за щирість і наївність. За гарну дитячу наївність. Ви дуже вразливі, тому що не закриті від небезпеки диявола. Тому Росія час від часу виявляється в його владі».