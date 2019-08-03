Партію “Слуга народу” замість Разумкова очолить Олександр Корнієнко, – ЗМІ

Партію “Слуга народу” замість Дмитра Разумкова, який повинен стати спікером Верховної Ради, очолить Олександр Корнієнко.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на власні джерела в партії.

Рішення було прийнято на нараді президента з фракцією під час його візиту в Трускавець. Корнієнко керував передвиборчим штабом “Слуги народу” і був обраний депутатом Верховної Ради під сьомим номером у списку цієї партії. Перед цим Корнієнко координував проект “ЗеКоманда”, організовував роботу з наповнення виборчих комісій на виборах президента в складі команди Зеленського.