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Зеленський анонсував зустріч представників МЗС “нормандської четвірки”

03.08.2019

В кінці серпня у Франції відбудеться зустріч у форматі “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“В кінці серпня передбачається зустріч у “нормандському форматі” чотирьох представників на рівні Міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представника у Франції в кінці серпня”, – розповів він журналістам. Попередня зустріч в цьому форматі відбулася 13 липня, тоді переговори проводили зовнішньополітичні радники лідерів “четвірки”.

Останній раз лідери четвірки зустрічалися ще восени 2016 року. З тих пір самітів не проводили.

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