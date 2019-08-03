Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися з суспільством, – Богдан

Глава Офісу президента Андрій Богдан, відповідаючи на питання про можливий підрив довіри до ЗМІ у результаті його невдалого жарту з заявою про звільнення, сказав, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

Про це він заявив сьогодні в Трускавці, передає Liga.net.

При цьому, спілкуючись з журналісткою Радіо Свобода, Богдан дозволив собі її обійняти, після чого жінка змушена була попросити чиновника припинити це. Вона запитала у Богдана, чи не вважає він, що його жарт підриває довіру до ЗМІ у суспільстві.

“Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів”, – сказав глава ОП.