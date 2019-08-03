Дощі, дощі й дощі з грозою, – так починається серпень

Дощі й дощі з грозою, саме так починається серпень – останній місяць літа. Синоптики прогнозують в деяких регіонах України в неділю, 4 серпня, складні погодні умови.

Розповідає Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

“4 серпня внаслідок переміщення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, – йдеться у повідомленні.

На решті території 4 серпня очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише у більшості північних, вночі і західних областей без істотних опадів.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни – 15-19°; вдень – 18-23°.

“5 серпня місцями невеликий короткочасний дощ (вночі у східних областях помірний дощ), 6 серпня на більшій частині території України без опадів, лише вдень у західних та місцями північних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози”, – додали у повідомленні.

Температура вночі становитиме 8-13°, на півдні – до 17°; вдень – 18-23°, 5 серпня у південній частині та на Закарпатті, 6 серпня в Україні, крім східних областей, – 21-26°, на Одещині – до 30°.

7 серпня в Україні, крім південної частини, та 8 серпня у західних і північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

8-11 серпня у західних та північних областях, 9 серпня і в південно-східній частині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території, 12 серпня в Україні переважно без опадів.

Температура вночі – 11-17°, вдень – 23-29°, на півдні – до 32°, 10-12 серпня у північній частині – 20-25°.

У Києві та області 4 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 12-14°, вдень – 20-22°.

5-6 серпня у столиці і області теж буде мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози, лише вночі 6 серпня без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 5 серпня – 18-23°, 6 серпня – 21-26°.

7-8 серпня у столиці теж очікуються місцями короткочасні дощі, грози. Температура 7 серпня вночі становитиме 8-13°, вдень – 22-27°; 8 серпня вночі – 12-17°, вдень – 24-29°.

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