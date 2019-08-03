Оля Фреймут в национальном костюме анонсировала новый проект со своим участием

Украинская телеведущая Оля Фреймут опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут — мама троих детей: 13-летней Златы, трехлетнего Валерия и двухлетней Евдокии. Телезвезда часто делится с поклонниками новыми фото из своей обычной жизни и публикует фото с детьми. Также в своем микроблоге Оля дает советы, рассказывает о профессиональных моментах и делится снимками с путешествий.

Вчера, 3 августа, Оля Фреймут опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена вместе с популярным фотографом и судьей шоу “Топ-модель по-украински” Соней Плакидюк и дизайнеркой костюмов Антониной Белинской. На фото телеведущая запечатлена в национальном украинском костюме.

Оля Фреймут с Соней Плакидюк и Антониной Белинской

“На зйомках дуже важливого проекту”, – написала под фото Фреймут.

Поклонники принялись обсуждать новое фото любимой звезды: “Як завжди в передчутті чогось грандіозного і цікавого”, ” Галичаночка наша”, “Сейчас реву от счастья, зная что стоит наконец-то ждать новый проект с вами!”.