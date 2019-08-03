191 народний депутат визнаний обраним, – ЦВК

Центральна виборча комісія визнала обраними до Верховної Ради 191 народного депутата, про це розповідає Еспресо TV з посиланням на сайт ЦВК.

“Станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Також читайте: ЦВК ВИЗНАЛА ОБРАНИМИ ЩЕ СІМОХ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ

3 серпня у місті Покровськ Донецької області почалася передача уповноваженим представникам ЦВК пакетів з виборчими документами виборчих дільниць, зазначених в постанові Комісії № 1849, з виборчими бюлетенями з виборів народних депутатів України для голосування в ОВК № 50.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!