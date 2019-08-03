У рейсовому автобусі з Польщі на територію України хотіли провезти тонну контрабандних цукерок

Українські прикордонники запобігли ввезення на територію країни велику партію контрабандного одягу, алкоголю і продуктів харчування. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Відомо, що пункті пропуску «Шегині» прикордонники направили на поглиблений огляд автобус «Перемишль-Самбір». Він повертався в Україну з Польщі. А за його кермом був 39-річний житель Львівської області.

«В результаті огляду прикордонно-митна група в конструктивних порожнинах, під обшивкою салону автобуса виявила значну кількість (понад 3500 штук) предметів одягу різних торгових марок, 230 пляшок вина і близько 950 кг солодощів», — розповіли в ДПСУ.

Зазначимо, що автобус і весь контрабандний товар вилучили.