19 грн для «Слуги народу»: підрахована ціна голосів на виборах в Раду

В Україні президентська партія «Слуга народу» в цілому витратила на одного виборця 19 грн під час виборчої кампанії перед виборами у Верховну Раду.

Такі результати аналізу Комітету виборців України. Вони були оприлюднені на їх офіційному сайті в суботу, 3 серпня.

КВУ зіставив кількість грошей, які політичні партії офіційно витратили з виборчих фондів, а також на внесення грошової застави з кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування.

«Слуга народу» витратила 118,8 млн грн і отримала 6 307 792 голосу.

«Ціна голосу — 19 грн. «Опозиційна платформа — За життя» витратила 64,4 млн і отримала підтримку 1 908 111 громадян, тобто ціна голосу склала 34 грн. «Партія Шарія» витратила 8,3 млн, отримавши голоси 327 тис. громадян. Ціна голосу — 26 грн», — зазначили в КВУ.

Що стосується інших партій, що подолали 5% бар’єр, «вартість» голосу для ВО «Батьківщина» склала 76 грн, для партії «Голос» — 129 грн, для «Європейської солідарності» — 88 грн, для «Об’єднання «Самопоміч», яке не подолав 5% бар’єр, голос «коштував» 359 грн (витрачено 32,8 млн грн, отримано 91 тис. голосів).

За даними КВУ, Аграрна партія України витратила на голос виборця 334 грн, «Соціальна справедливість» — 331 грн, «Патріот» — 272 грн, «Українська стратегія Гройсмана» — 265 грн, «Сила права» — 235 грн, «Опозиційний блок» — 214 грн, «Радикальна партія Олега Ляшка» — 198 грн, «Громадянська позиція» — 195 грн, «Рух Нових сил» Міхеїла Саакашвілі — 158 грн, «Сила Людей» — 149 грн, ВО «Свобода» — 90 грн, «Сила і честь» — 56 грн, «Партія Зелених України» — 44 грн.