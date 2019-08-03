У Німеччині поліція розігнала дискотеку пенсіонерів

Дискотека для літніх людей в Дюссельдорфі завершився приїздом поліції з-за занадто гучної музики.

Спочатку сусіди поставилися до заходу спокійно, проте в середині вечірки пенсіонерам стало жарко, і діджей відкрив двері клубу. Майже відразу приїхала поліція — її викликали місцеві жителі, незадоволені шумом.

«Взагалі-то це не смішно. У самий розпал веселощів пенсіонерів у дверях з’явилися люди у формі», — розповів діджей Тео Фитсос.

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Столиця – Берлін

Найбільші міста: Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Штутгарта, Дюссельдорфа, Дрезден, Лейпциг

Форма правління – Парламентська республіка

На території – 357 021 км2 (62-я в світі)

Населення – 80,78 млн чол. (16-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $3,86 трлн (4-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Данією, Польщею, Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами

В результаті протягом 10 хвилин танці були припинені. Але пенсіонери не засмучуються і вже готують нову тусовку в жовтні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», німецькі пенсіонери вирахували місцезнаходження Бурштинової кімнати.

За матеріалами «Кореспондент»

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