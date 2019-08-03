На популярному українському курорті сталася смертельна стрілянина

У курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) у суботу, 3 серпня, сталася стрілянина біля ресторану.

Інцидент трапився вранці біля популярного пляжного комплексу “Pelican”.

Попередньо, в результаті розбірок одна людина загинула, повідомляють журналісти, посилаючись на анонімні джерела, а також дані місцевих жителів. Вони уточнили, що стосунки з’ясовували представники кавказької національності.

Яку зброю вони використовували та що стало причиною конфлікту, поки невідомо.

Очевидці бачили, як біля входу в кафе лежав чоловік, потім його забрала швидка.

Після того, що сталося, на місце події приїхали поліцейські, які провели огляд місця й опитали свідків.

Стало відомо, що зловмисники сховалися від поліції на базі відпочинку “Білуга” на косі Пересип. Правоохоронці ведуть переговори з нападниками і готують штурм будівлі.