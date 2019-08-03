Дивна заява Трампа про розпад СРСР вчергове насмішила мережу

На зустрічі з прихильниками в штаті Огайо президент США Дональд Трамп сказав, що Радянський союз за власним бажанням перейменувався в Росію.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це пише The Independent.

“Ми тепер найбільший виробник енергоресурсів в світі, більший, ніж Радянський союз. Пам’ятаєте Радянський союз, коли вони були всі разом? До того, як вирішили називатися Росією. Це завжди було їхньою мрією – бути найпотужнішою країною, але потім вони стали Росією”, – сказав Трамп.

Видання наводить приклади, як інтернет-користувачі висміяли президента за цей “урок історії”, та вказує, що Трамп, який не є зовсім незнайомим з Росією, схоже, вважає, що Радянський союз складався тільки з країни, яка зараз відома як Росія.

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Лідер США говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР “проробив добру роботу” в цій сфері. “Але тепер ми сильніші, ніж Росія. Зараз ми набагато сильніші, ніж Саудівська Аравія”, – додав він.

Раніше Трамп стверджував: причина, чому Росія була в Афганістані, полягає в тому, що терористи збиралися атакувати Росію.

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