Тітка Тимошенко порівняла “Слугу народу” з “Єдиною Росією”

Тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна на своїй сторінці Facebook порівнювала партію “Слуга народу” з “Єдиною Росією”.

“Так,хлопці ну і голоснула країна!Коли ми вже перестанемо чекати та сподіватися?Деякі починають шукати причини в роботі лідера. Набридло! Якщо б всі члени партії відпрацювали,як вона може бути кращий був би результат, але історично склалося, що під час виборів забувається до якої партії належать,а вступає закон чорного налу . Хто більше дасть, той і любий. Боюся ,що нас вже не врятувати.Ідеологія на останньому місці. Ну знову будуть вимагати від Тимошенко (Чого Юля мовчить?Треба воювати!) А самі ліниво чешуть зад і живуть тільки міфами про доброго царя. Ось ми і отримали Единную Україну (за зразком Единной Росії), а чим це загрожує? Може додумаєте самі?”, – написала Антоніна Ульяхіна.