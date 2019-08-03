Зарплата вище президентської, квартира 30 помічників: що отримають українські нардепи

В Україні вже в вересні сотні новоспечених парламентаріїв займуть свої місця у залі під куполом. Разом з посвідченням вони отримають житло, проїзд у будь-якому транспорті та право на безкоштовні похорони. Ми розбиралися, які пільги і виплати надаються народним депутатам згідно із законом України.

Особливі умови праці та життя

«Мене б на один тиждень туди відправити. Якщо можна було, я б їм влаштував: кортежі нах*й, пільги ваші нах*й, дачі – нах*й» ,– сказав Володимир Зеленський, граючи Василя Голобородька у серіалі «Слуга народу». Як же все відбувається насправді?

Відпустка, похорони і медицина. Народний депутат щорічно має право на відпочинок тривалістю 45 календарних днів (звичайний працює – 24 дні). Правда, як показує практика, насправді депутати на свій розсуд збільшують число «вільних днів», просто не з’являючись ні на засіданнях парламенту, ні в комітетах.

Немає проблем у народних депутатів і з медициною. Вони можуть безкоштовно і до кінця днів (навіть якщо втратили статус чинного парламентарія) лікуватися в самій елітній клініці країни – Феофанії. 12 корпусів з дорогим ремонтом, кращими лікарями, сучасним обладнанням і повним переліком медичних послуг – завжди в їх розпорядженні. Зрозуміло, все безкоштовно.

Ну а якщо раптом не допомогли навіть у Феофанії, то народних обранців також безкоштовно і з почестями поховають. За рахунок місцевого бюджету, незалежно від того, депутатом якого скликання був покійний.

Проїзд, офіс і помічники. Окрема стаття витрат – фонд на помічників. Депутат може взяти до 30 асистентів, роздати їм посвідчення. Є навіть окремий фонд оплати праці помічників – кожному депутату дають додатково ще дві зарплати з урахуванням премій для того, щоб роздати їх помічникам. Тобто якщо буде всього два помічника, вони можуть отримувати стільки ж, скільки і депутат. Але грошима політик може розпорядитися на свій розсуд і просто витратити на інші «депутатські потреби».

Також нардепам зобов’язані першим продавати квитки і першим надавати місця. Витрати на польоти і проїзд у будь-якому транспорті компенсуються з державного бюджету. Так, якщо обранець вирішить поїхати на південь Італії вивчати їх самоврядування, гроші на квиток можна отримати з державної скарбниці.

Ну а якщо немає сил спуститися в метро, можна скористатися транспортом з автопарку апарату Верховної Ради. Офіс (або ж приймальню) зобов’язані надати з обладнанням (комп’ютером), також робоче місце виділяють і в Раді. Гроші дають навіть на канцелярські товари. «У межах виконання депутатських повноважень народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та іншими видами зв’язку», – йдеться в законі про статус народного депутата.

Оплачуються й інші види зв’язку. Під час роботи в будівлі під куполом депутат може безкоштовно отримати вищу освіту або пройти підвищення кваліфікації.

Житло, допомога родині та паспорта. Народному депутатові, у якого немає власного житла в столиці, щомісяця будуть виділяти десятки тисяч гривень на оренду квартири чи кімнати в готелі. Для цього достатньо бути зареєстрованим в межах 30 км від столиці.

«Список народних депутатів, яким видаються кошти на оренду житла і оренда готельного номера, підлягає щоквартальній публікації в газеті «Голос України» і щомісячно публікується на сайті Верховної Ради України», – йдеться в документі.

Пільги поширюються і на подружжя політиків. Вони можуть переїхати з ними, зберігаючи своє місце роботи, а Служба зайнятості зобов’язана в першу чергу знайти їм в столиці аналогічну посаду. Серед інших бонусів – дипломатичний паспорт, висока пенсія (в середньому на даний момент – близько 15 тис. грн).

Скільки заробляють народні депутати

Оклади народних депутатів прив’язані до прожиткового мінімуму (ПМ). Приміром, в 2019-му депутати, незалежно від своєї посади, повинні заробляти як мінімум від 20 до 24 тис. грн. Однак крім «голого» окладу політикам також покладено надбавки за стаж, ранг і т. д. До прикладу, зарплата спікера Верховної Ради Андрія Парубія у 2018-му в середньому склала 41,5 тис. грн, а голий оклад – 24 тис. грн. Ще 4,6 тис. грн на місяць він отримував в якості компенсації на поточні витрати, пов’язані з роботою.

Які оклади в Раді:

Спікер – 24 тис. грн (12 ПМ);

Перший заступник спікера – 23 тис. грн (11,5 ПМ);

Заступник спікера – 22 тис. грн (11 ПМ);

Голова комітету – 21 тис. грн (10,5 ПМ);

Перший заступник голови комітету – 20,6 тис. грн (10,3 ПМ);

Член комітету – 20 тис. грн (10 ПМ).

До речі, за розміром належної компенсації відзначився народний депутат Сергій Пашинський. У 2018-му з бюджету він в середньому отримував 28,8 тис. грн заробітної плати та 42,2 тис. грн компенсації. В сумі – 76,8 тис. грн. Якщо звичайні українці, які переїхали з регіонів у Київ, повинні самі справлятися з житловим питанням і орендувати квартиру, то народним депутатам все компенсують з бюджету.

Так, в 2018-му кожному депутату могли компенсувати (за рік);

237 тис. 250 грн – на оренду житла;

90 тис. грн – на проїзд;

750 грн – на канцелярію;

4 890 тис. грн – на телефонні розмови;

8 тис. грн. – на відрядження консультантів;

2 тис. грн – на утримання приймалень;

670 грн – на оренду приміщень для зустрічей з виборцями.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський у червні отримав «на руки» 22,5 тис. грн. Фактично, народні депутати можуть отримувати більше, ніж глава держави.