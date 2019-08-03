Будівництво на мільйони. Як нардеп Єфімов заробляє на відбудові Донбасу

За час війни доходи Максима Єфімова зросли в 19 разів.

Тема відновлення інфраструктури підконтрольній території Донецької та Луганської областей — питання складний і витратний. Зарубіжні партнери України виділяють мільйони доларів на цей процес, однак, ефективність освоєння цих грошей є спірною. Було навіть створено окреме Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Однак це не допомогло. Простий приклад: у 2016 році Верховна Рада направила майже 4 млрд грн на відновлення інфраструктурних та соціальних об’єктів у Донецькій і Луганській областях, але на кінець року було використано близько 10% цих коштів, йдеться у матеріалі на сайті Острів.

Президент Володимир Зеленський вже анонсував великий інвестиційний форум у Маріуполі, який орієнтовно відбудеться у вересні цього року. Туди запрошені іноземні інвестори, зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі. «Ми починаємо відновлення Донбасу вже зараз. І тут Європа може допомогти», — заявив глава держави.

Залучення іноземних інвестицій – це, безумовно, добре, але варто також звернути увагу на процес освоєння вже виділених грошей. Адже поки «прозорі» і «відкриті» тендери будуть вигравати невипадкові компанії, та ще й з порушенням українського законодавства, відновлення Донбасу так і не зрушиться з мертвої точки.

Будівельники і «Будівельник»

У 2017 році Департамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації провів тендер по реконструкції і модернізації прилеглої території БК «Будівельник» по вул. Маяковського, д. 9, в р. Краматорську. Його виграла компанія «ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД» з ціновою пропозицією 33,9 млн грн.

Реконструкцію планували закінчити в кінці грудня 2018 року, проте в процесі ремонту виникла необхідність посилення несучих конструкцій будівлі, тому був проведений додатковий тендер на 13 млн.

Учасниками в цьому новому аукціоні були два підприємства: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД» і ТОВ «АВЕСКРАМСТРОЙ».

Переможцем було оголошено підприємство «БК Крамміськбуд», яке запропонувало лише на 18 тис грн менше конкурента. Здавалося б, торги були проведені відкрито і прозоро, і перемогла компанія, яка запропонувала меншу суму. Однак, при більш детальному вивченні цих організацій, виявилося, що вони є пов’язаними особами та їх участь у спільних торгах є протизаконним.

По-перше, одним із засновників «БК Крамміськбуд» і «Авескрамстрой» є одна і та ж компанія — ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРМАШІНВЕСТ» .

По-друге, обидва учасника аукціону («БК Крамміськбуд» і «Авескрамстрой») офіційно зареєстровані в одному і тому ж будинку: р. Краматорськ, вул. Архипа Куїнджі, д. 14.

Більше того, та сама компанія-засновник «Укрмашинвест» зареєстрована в одній будівлі з Донецькою обласною адміністрацією: р. Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, будинок 6. А одним із засновників компанії числиться Олена Близнюк — невістка екс-керівника Донецької облдержадміністрації, колишнього міністра ЖКГ Анатолія Близнюка.

Ще одним із засновником «Укрмашинвеста» вказана Людмила Ульященко — за сумісництвом помічник-консультант народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенко» Максима Єфімова.

Крім того, Максим Єфімов є президентом великого підприємства з виробництва литих і кованих виробів для металургії, суднобудування, енергетики та загального машинобудування ПАТ «Енергомашспецсталь». Там же директором з економічних питань працює його помічниця Людмила Ульященко, а заступником генерального директора з перспективного розвитку підприємства числиться син екс-губернатора Донецької області Сергій Близнюк.

Фірми, які пов’язані з нардепом від «БПП» Єфімовим і сімейством Близнюков, просто розіграли між собою аукціон на кілька мільйонів гривень при потуранні Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації, який повинен був стежити за ходом тендеру.

Таким чином, під час проведення аукціонів були грубо порушені положення Закону України «Про публічних закупівель», а саме: «Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі або з членами тендерного комітету».

Що стосується непередбачених витрат у процесі ремонту, то це сміливо можна назвати «фішкою» компанії «БК Крамміськбуда». Схема проста: спочатку пропонуєш найнижчу ціну, виграєш тендер, а потім затягує виконання робіт, вимагаючи додаткові кошти. Подібна історія трапилася з ще одним довгобудом Краматорська.

Льодова арена у Краматорську: «вічне будівництво»

У 2016 році Департаментом капітального будівництва Донецької облдержадміністрації було оголошено тендер на будівництво нового критого катка (так звана «льодова арена») в парку ім. А. С. Пушкіна. Його тоді виграла компанія «БК Крамміськбуд» з ціновою пропозицією 54,2 млн грн. Згідно з умовами договору, на будівництво відводилося 211 днів.

Проте в кінці жовтня 2017 року голова Донода Павло Жебрівський заявив про збільшення вартості проекту на 17 млн грн. і позначив новий термін закінчення будівництва льодової арени — лютий 2018 року.

За його словами, затримка будівництва льодової арени викликана коригуванням проектно-кошторисної документації та перезакупкой металевих опор. Павло Жебривський повідомив, що критий каток в Краматорську будується за проектом льодової арени «Альтаїр» у Дружківці, але повний пакет проектних документів замовник робіт — департамент капітального будівництва ОДА не отримав.

«Місто, яке передав нам цей проект, що отримав його з Дружківки не в повному обсязі. Та коли приступили до будівництва льодової арени, то виявилося, що в Дружківці опори були з «Сєвєрсталі», з Росії. Їх неможливо купити там, і почалися заміни на дніпровські опори. Після цього відбулася досить велика коригування, так як не враховані досить багато речей, багато листів з того проекту Дружківка не передала Краматорську», — сказав Павло Жебрівський в 2017 році.

Так, підрядник — ТОВ «БК Крамміськбуд» — визначив корекцію кошторису об’єкта в 17 мільйонів гривень. В результаті переговорної процедури вона була затверджена департаментом капітального будівництва Донецької ОДА. Однак глава області з подорожчанням об’єкта на таку суму не був згоден.

«На сьогоднішній день нарахували десь 83 мільйони. Однак я не затвердив цю проектно-кошторисну вартість. Мене не влаштовує вартість, яка, на мій погляд, є завищеною. Поки що виділили ті 56 мільйонів, а далі-управління капітального будівництва працює над тим, щоб узгодити проектно-кошторисну вартість. Думаю, десь 72-74 мільйона — це буде кінцева вартість даного проекту», — сказав Павло Жебривський.

У результаті сума «коригування» була знижена до 14 млн грн. Так як вартість додаткових робіт в частині нових проектних рішень не перевищувала 50% від початкового договору, угоду з підрядником (БК Крамміськбуд») було укладено з переговорної процедурою без тендеру.

Але і це не допомогло завершити будівництво. У лютому 2019 року наступний голова Донода Олександр Куць заявив про чергове підвищення вартості робіт.

«Є певні технічні проблеми. В тому числі, на жаль, ми маємо зараз коригування проекту в бік його подорожчання. Зараз ми банально шукаємо гроші», – пояснив він.

А льодова арена була в стадії будівництва, так і залишається.

По дрібниці: парк, амбулаторія, центр адмінпослуг

Ще один великий проект, який реалізувала компанія «БК Крамміськбуд» – реконструкція парку Пушкіна «в Краматорську. За повідомленнями ЗМІ, компанія виграла аукціон з ціновою пропозицією 23,44 млн гривень, а єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Ваді 2012».

Ще одна фірм (ТОВ «Донбуд») запропонувала більш низьку ціну, однак пропозицію було відхилено через відсутність підсумкової відомості ресурсів, даних про субпідрядниках і пояснювальної записки. Дві інші компанії просто не допустили до конкурсу через нестачу пояснювальної записки.

Влітку 2017 року замовник вирішив, що потрібно проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті. «БК Крамміськбуд» виявилася єдиною компанією, яка брала участь у новому аукціоні. І в результаті вона отримала додаткові 10,8 млн грн.

Подібна ситуація сталася з капітальним ремонтом амбулаторій № 2 і 3 у Краматорську. У 2017 році «БК Крамміськбуд» виграла цей тендер, запропонувавши найменшу вартість 7,9 млн грн, однак пізніше отримала 3,7 млн грн на «додаткові роботи». У 2018 році було виділено ще 3,1 млн грн для завершення ремонту. Таким чином, фінальна вартість робіт зросла майже в два рази.

У 2016 році «БК Крамміськбуд» займалася в Дружківці переобладнанням їдальні під Центр надання адміністративних послуг. Компанія виграла аукціон з ціновою пропозицією 5,7 млн грн, однак пізніше отримала ще 281 тис грн на «додаткові роботи».

Єфімов: «Ще п’ять років розвитку»

Зупинимося докладніше на компанії «БК Крамміськбуд», яка на всьому цьому заробляє. У цілому, починаючи з 2016 року, вона виграла 32 тендеру на загальну суму 376,7 млн. грн. Найбільше контрактів було підписано з Департаментом капітального будівництва Донецької облдержадміністрації (183 млн грн), Управлінням капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (98 млн грн) і регіональним ландшафтним парком «Краматорський» (50,8 млн грн).

По 49% фірми належать двом жителям Краматорська: Олександру Морозову і Станіславу Русаненко. Ще 2% — компанії «Укрмашинвест», де серед кінцевих бенефіціарів вказана помічниця народного депутата Максима Єфімова Людмила Ульященко. При цьому сам Максим Єфімов в декларації за 2018 рік вказав себе кінцевим власником фірми «Укрмашинвест».

У розслідуванні програми «Схеми» говориться, що один з нинішніх співвласників ТОВ «БК Крамміськбуд» Станіслав Русаненко раніше був головою правління компанії, в якій головою ревізійної комісії значилася Ганна Єфімова — дружина народного депутата. Інший співвласник компанії — Олександр Морозов — був директором цієї компанії, коли нею володів сам Єфімов.

«Я на сьогоднішній момент, ось хрест на пузі, не є вигодонабувачем цього підприємства «Крамміськбуд»… Більш того, я сьогодні продовжую тримати його на плаву і фінансувати тільки для того, щоб воно могло проводити хоч якісь роботи. Не я, а підприємства, які зі мною будь-яким чином можуть бути пов’язані, вони просто через фіндопомогу допомагають цьому «Крамміськбуду». Я розумію, що коли їм потрібно, — я їм допоможу, і я розумію також, що, коли мені потрібно, — вони будуть працювати цілодобово», — говорить Максим Єфімов.

Більш того, за словами нардепа, частина робіт ця компанія виконала за свій рахунок, не чекаючи перекладу коштів з бюджету.

«Сьогодні всі об’єкти, в яких прийняв участь «Крамміськбуд», фінансуються за рахунок «Крамміськбуда» вперед. Тобто, більшість (льодова арена, про яку ви, можливо, будете говорити, БК «Будівельник» …). Ті інфраструктурні об’єкти, які я точно хочу, щоб вони точно в наступному році були запущені», — говорить Він.

Хто ж такий Максим Єфімов? У 2007 році він став депутатом міськради Краматорська за списками Партії Регіонів, але вийшов з її складу 2 серпня 2014 року і приєднався до Партії розбудови України.

На парламентських виборах у 2014 році пройшов до Верховної Ради VIII скликання самовисуванцем по виборчому округу №48 (Донецька область). У Верховній Раді Максим Єфімов вступив до складу парламентської фракції «Блок Петра Порошенка».

За час депутатської каденції він купив контрольний пакет акцій енергогенеруючої компанії ПАТ «Донбасенерго» та конгресно-виставковий центр «Парковий» (на його даху знаходиться відома «вертолітний майданчик Януковича»), де розташовувався виборчий штаб Володимира Зеленського та «Слуги народу». Ходили чутки, що Зеленський розглядав КВЦ «Парковий» в якості нової локації Офісу Президента (замість Банковій), але в результаті зупинилися на «Українському домі». Формальним власником «Паркового» виступає мама нардепа Любов Єфімова.

Найвідомішим дітищем нардепа став законопроект щодо перерозподілу видатків місцевих бюджетів тимчасово окупованих територій (зміни в Бюджетний кодекс, за які народні депутати проголосували на початку червня 2016 року). Згідно із законом, ці гроші повинні були піти на відновлення об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх зміст і соціально-економічний розвиток Донецької і Луганської областей. На що саме витратити ці кошти, визначали вже на місцях обласні адміністрації. Після цього список об’єктів погодив бюджетний комітет Верховної Ради, а з кінця 2017 року — уряд.

На початку 2017 року Кабмін створив міжвідомчу комісію, щоб перевірити доцільність використання коштів спеціального фонду. І вона виявила обставини, які призвели до неефективного використання цих грошей.

В процесі перевірки з’ясувалося, що найбільше грошей (майже на півмільярда гривень) отримали Маріуполь та Краматорськ.

«Чому Краматорськ? Бо Краматорськ — тимчасовий обласний центр. І, за великим рахунком, зрозуміло, що потрібно було інфраструктуру Краматорська трошки підтягнути до рівня обласного центру», — пояснив цей момент Павло Жебрівський.

«Можливо, тому, що депутат від міста Краматорська Максим Єфімов був співавтором цього законопроекту — великі кошти були спрямовані в місто Краматорськ», — припускає координатор Центру «ДІЙ-Краматорськ» Андрій Романенко.

Тому не дивно, що левову частку цих коштів отримали фірми, пов’язані з нардепом Єфімовим.

За інформацією «ЛІГАБізнесІнформ», він входить в трійку найбагатших депутатів і за роки роботи у Верховній Раді зумів значно збільшити свій добробут: «Доходи Єфімова зросли в 19 разів до 334 млн у 2018-му році».

У 2019 році Єфімов знову пішов на вибори в парламент по 48-му мажоритарному округу як самовисуванець) і виграв, набравши 54,88% голосів.

Найцікавіше, що його передвиборча програма називається «Ще п’ять років розвитку».

«За п’ять років Краматорськ змінився помітніше, ніж за попередні чверть століття. Нова центральна площа, десятки соціальних об’єктів, чудові парки — все це символи нового етапу в житті міста. Я йду на вибори, щоб продовжити перетворювати Краматорськ в європейський місто — комфортний, безпечний, привабливий для інвестицій», — йдеться в його передвиборчій програмі.

Швидше за все, попереду нас чекають нові тендери, які будуть вигравати компанії, пов’язані з нардепом, і «вічне будівництво» об’єктів.