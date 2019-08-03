З 1 серпня туалети для відвідувачів в супермаркетах стануть обов’язковими

Тепер у всіх нових і реконструйованих великих супермаркетах з торговельною площею 2500 кв. метрів і більше повинні обов’язково передбачати туалети для відвідувачів.

Розрахунок такий: 1 санітарний прилад на 600 кв. метрів торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт. Кабіни мають бути обов’язково окремо для чоловіків і для жінок, також мають бути універсальні туалети для зручного користування маломобільними групами населення. У таких санвузлах мають також бути обов’язкові сповивальні столики для немовлят.

Всі ці зміни дозволять підвищити комфорт відвідувачів великих супермаркетів та гіпермаркетів. З новими змінами можна ознайомитися за посиланням.