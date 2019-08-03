Зеленський в Трускавці попередив «слуг народу» про неприпустимість «договорняків» і прогулів, а також пояснив щодо відставки Богдана

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з новообраними від партії «Слуга народу» депутатами Верховної Ради в Трускавці (Львівська область), де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від «Київської школи економіки», і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або «договорняків».

Про це він повідомив журналістам, передають «Українські Новини».

«У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність.

На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або дзвонити про щось домовлятися з ким-то.

Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм дзвонити і щось пропонувати.

Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійшли такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами.

Говорити вже не буде про що«, — сказав він.

Зеленський відповів, що поки не визначена дата його послання до верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Також Зеленський прокоментував заяву про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана.

У готелі Rixos в Трускавці кореспондент УП запитав Зеленському питання, чи вважає він за потрібне після інциденту з заявою про звільнення насправді звільнити Богдана з посади.

На закид журналістів, що протягом доби суспільство було дезинфомовано про відставку голови ВП, і це був «крок до підриву довіри медіа», президент емоційно заявив:

«Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити«.

На зауваження, що довго з боку Офісу президента не було ні підтвердження, ні спростування інформації про заяву Богдана про відставку Зеленський сказав:

«Спростування чого? Він написав заяву, це ж правда. Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче…»

На цих словах перебив його Богдан, Зеленський і пішов.