Сміх крізь сльози: Гиперлупу Омеляна придумали ідеальне місце

Якість українських доріг завжди залишало бажати кращого і українці постійно скаржилися на їх стан. Відчай дійшло вже до того, що жителі країни просто не витримують і пускають у хід усе своє почуття гумору. Однак, такі жарти приправлені не тільки сміхом, але і гіркими сльозами.

Своїм спостереженням поділився український юрист і блогер Михайло Шнайдер, який не забув згадати і про гиперлуп Омеляна.

«Дорога» Кропивницький-Миколаїв. Гиперлуп нервово курить в сторонці.»

Від того, що зображено на фото хочеться то плакати, то сміятися. Адже це навіть дорогою назвати неможливо. Так, якийсь город. Залишається тільки здогадуватися, як водії долають ці перешкоди.

В коментарях моментально стали відзначатися українці:

«Міністр ще не помчав геть на гиперлупе?», «Такі дороги по всій Україні», «Так, там реально жестяк», «ГиперЗ*луп», «Не вистачає мужика в постолах», «Простіше по стерні. Тут тільки танками на зраду!», «А чим займалися керівники цих областей. Вони, мабуть, літали на вертольотах?», «В Україні будуть проходити ралі, рейди,а так взагалі то йде секретна операція поки ворог наступає ми змінюємо ландшафт,ворог прийшов і заблукав»