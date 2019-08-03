Проведення військового маршу в Києві на День Незалежності: з’явилася детальна програма

Організатори акції “Марш захисників України”, яка пройде в Києві 24 серпня на День Незалежності України, опублікували план проведення маршу.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише представник оргкомітету Андрій Медведько.

Як зазначається, збір людей буде проходити з 8:00 до 9:00 в парку імені Тараса Шевченка, в цей же час буде формуватися колона на проїзній частині дороги перед корпусом університету Шевченка.

О 9:00 колона рушить у бік Майдану Незалежності, з зупинкою біля Центрального універмагу для вирівнювання строю.

Близько 10:20 планується прибути на Майдан і почати займати площу для проведення фінальної частини акції.

Близько 12:00 офіційну частину заходу планується закінчити.

“Цей план буде донесено до Офісу Президента. Ми розраховуємо на те, щоб для нашого заходу будуть створені всі можливі умови, щоб він став частиною прояву громадянської свідомості на День Незалежності нашої держави… До участі в марші запрошуються усі ветерани російсько-української війни, волонтерські ініціативи та усі бажаючі. Детальні описи дій для конкретних категорій готуються”, – пише Медведько.