«Та йди ти звідси!»: переселенець з Луганська поставив на місце пропагандиста «Росія 1»

Переселенець з Луганська Михайло Шевченко поставив на місце кореспондента російського пропагандистського телеканалу «Росія 1» Андрія Руденка. Відповідне відео було опубліковано сьогодні в YouTube.

Інцидент стався на зруйнованому мосту через Сіверський Донець в районі Станиці Луганської. Михайло Шевченко сперечався з невідомим. Він пояснював опоненту, що згідно з Мінськими угодами представники НВФ «ЛНР» не мають права знаходиться на даній території.

На шум прибіг Андрій Руденко. Він спробував вклиниться в діалог і кілька разів попросив Шевченка представитися. Зрештою нав’язливий журналіст отримав відповідь.

«Та йди ти звідси, окупант х*енов!», — сказав Михайло.

Російський журналіст назвав Шевченка «провокатором, ображає людей», який «прийшов, полякав і пішов». Проходить по мосту мирна мешканка ледь чутно сказала: «Росія…вас налякаєш…»

За даними видання «Донецкие Новости», навесні 2014 року Михайло Шевченко займав активну проукраїнську позицію — брав участь в автопробігах луганського Автомайдана, розмовляв з мешканцями міста про незаконність так званого «референдуму» та його наслідки. Із-за загрози опинитися в полоні змушений був переїхати з родиною на підконтрольну територію в Україні початку бойових дій.

Зараз Михайло займає посаду начальника відділу взаємодії з громадськістю і засобами масової інформації в Станично-Луганській госрайадминистрации.