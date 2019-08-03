Михайло Подоляк: “Куди в підсумку піде Іванчук?”

Черговий особистий конфлікт, демонстративно перейшов у публічну площину. На цей раз між президентом Володимиром Зеленським і багаторічним консильєрі балакучого екса Яценюка – Андрієм Іванчуком.

Перший все ще намагається грати в «ручні виховні ігри» замість швидкої і агресивної інституалізації аксіоми «один закон для всіх». І серйозно вірить, що злодії добровільно виправляються). Другий явно намагається показати стерті зуби і публічно обломити/принизити президента-чужинця…

… Нестерпно солодке час для провінційного хлопчини Іванчука склалося до кінця 2014-го. Саме в ті шалені дні, користуючись ім’ям боягузливого, але пафосного Арсенія Петровича Яценюка Іванчук швидко розставляв «партійних обилечивателей» по галузях і вертикалях. «Нам про це, і це нам; тут жерем; а тут все забираємо під чисту!» Включаючи жирнейшие (як незабаром з’ясувалося) і бездонно-бюджетні Мінінфраструктури та Мін’юст… Хлопці Іванчука общипали пасовища знатно. До величезних залисин……

І ось злодія-розпорядника зустрічають на провінційному зльоті провінційних воріт). І публічно пропонують йому «щось» повернути. Але система так не працює. Не можна такого яскравого типажем як Іванчук запропонувати за свій рахунок оплатити… ремонт дороги в Івано-Франківській області. Тому що подібну пропозицію… просто легалізує його вже в новій системі відносин. Воно як би говорить великим і малим злодіям «крутий епохи»: «ви можете запросто і за недорого відкупити свою свободу». Якщо погодитеся на невеликі безоплатні виплати на ситуативні ремонти доріг. Будете при цьому з повагою мовчати. І правильно подыграете нової (а насправді, класичної) піар/програмі – «бояри бояться царя»)…

Іванчук, правда, виявився занадто дурним і тому вирішив навіть у такій ситуації зіграти в «дурника» і… спробував дешево обдурити президента. Спочатку пообіцяв конкретику, а потім швидко через FB зістрибнув у відмову. Коротше, наша класика. І цілком можливо, що він таки викликав до себе особливо ненависне ставлення з боку президента…

З іншого боку, настільки часте юзание Зеленським формату наївного батога – «заплати трошки, отстрой, поверни хоч що/то» говорить еліті, що системного покарання не буде. Взагалі. Мізер не в рахунок. А тому можна не переживати……

Насправді, реально працює тільки один формат. Конкретний і юридично обумовлене «дослідження» сірих комунікацій, компаній, способів заробітку громадянина Іванчука. Всі його під мікроскопом. Потім обов’язкові арешти майна, у тому числі «сімейного». Ще пізніше показовий процес. Хоч парочку процесів. Тільки такий формат гарантує головне – записної провінціал Іванчук перестане понтиться, фрондувати, розмовляти крізь зуби і продовжувати користуватися держава як дівчину легкої поведінки).

А домовлятися в стилі – «ти будуєш дорогу, ми тобі прощаємо» – це тільки посилити традиційну для нас олігархо-жратвовую модель держави)…

Михайло Подоляк