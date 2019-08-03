«Слуга народу» визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради

Партія «Слуга народу» попередньо визначилася з главами ключових комітетів Верховної Ради.

За інформацією джерел LB.ua, головою комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності може стати депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський (номер 19 в партійному списку «Слуга народу», експерт з реформування судової та правоохоронної систем).

Депутат Марія Мезенцева (мажоритарний округ №168, Харківська область), по інформації LB.ua, претендує на комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції.

За інформацією джерел, Владислав Криклій (номер 12 в партійному списку) є кандидатом на посаду глави комітету Ради з питань транспорту.

Ірина Венедиктова (номер 3 у партійному списку) може очолити комітет ВР з питань правової політики та правосуддя.

Комітет з питань нацбезпеки і оборони можуть віддати депутату від «Слуги народу» під номером 39 в партійному списку Олександру Завитневичу, директору Смілянського ливарного заводу у Черкаській області.

Почесний президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев (номер 20 у списку) повинен очолити комітет з питань бюджету, а колишній генконсул у Стамбулі Богдан Яременко (мажоритарний округ №215) — комітет з питань закордонних справ.

Комітет з питань науки і освіти, як очікується, очолить директор освітніх програм Українського інституту майбутнього» Сергій Бабак (номер 11 у списку).

Інші партії можуть претендувати на комітет з питань прав людини, новий комітет з реінтеграції. Також у «Слуги народу» думають над комітетами з питань регламенту та свободи слова та інформаційної політики (але останній може віддати Микиті Потураеву з «СН»).