На Чернігівщіні невідомі кинули на подвір’я судді два «коктейлі Молотова»

У Ніжині на Чернігівщіні невідомі кинули пляшки із займистою речовиною на подвір’я судді місцевого суду.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Згідно з інформацією, до поліції звернулася суддя місцевого суду Ніжина і розказала, що вночі невідомі кинули на подвір’я її будинку дві пляшки з легкозаймистою речовиною та підпаленим ганчір’ям.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак вогнем пошкоджено фасад будинку. Розпочато досудове розслідування за статтею про умисне знищення або пошкодження майна судді», максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.