Чекун йде на дно: з’явилися потужні фотожаби і карикатури на Путіна

У мережі з’явився цілий ряд фотожаб на президента Росії Володимира Путіна, який під час розгону мітингу проти відмови в реєстрації кандидатів в депутати в Москві спустився на дно Фінської затоки в батискафі.

Фотожаби на російського лідера були опубліковані у Facebook.

Так, свою версію подій представив російський письменник Ігор Поночовний, виклавши два малюнки з Путіним від імені школяра Альоші Ступіна. Він припустив, що російський президент вирішив сховатися від народного гніву і опозиції під водою, але при цьому пильно стежив за ситуацією. Сергій Йолкін в свою чергу представив Путіна в традиційному для нього образі “государя”, до якого звертається простий народ. Також були викладені кілька анонімних фотожаб по минулим в Росії подій.