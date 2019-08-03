Акції в столиці 3 серпня підтвердили курс на жорстке придушення опозиції

Акція опозиції в Москві 3 серпня, як і попередня 27 липня, закінчилася масовими затриманнями і зіткненнями з ОМОНОМ і Росгвардией. Можна припустити, що влада обрала жорсткий сценарій боротьби з незгодними. На це вказують і події, які трапилися між двома акціями.

Незважаючи на те, що московська мерія погодила мітинг на 100 тисяч осіб на проспекті Сахарова 10 серпня, в інтернеті поширювалися заклики вийти на вулиці і 3-го числа. Причому автори цих повідомлень не закликали людей зібратися в якомусь конкретному місці, а радили просто вийти на одну з центральних вулиць столиці. У результаті ОМОН і Росгвардия були змушені відловлювати групи громадян у різних місцях, які, як здавалося співробітникам правопорядку, можуть виглядати схожими на протестуючих. Людей затримували на Пушкінській, Трубної площі, на Бульварному кільці, Тверській вулиці, Кольоровому бульварі і в інших місцях. Щоб затримати одного громадянина, бійці правопорядку погналися за ним в метро і вивели його вже з підземки.

Взагалі, така масова полювання на протестантів відразу на великій площі, викликає багато питань. Хоча б тому, що у вихідний день в центрі Москви завжди багато безробітні городян, і хто з них учасник неузгодженої акції, визначити не так вже й просто.

За даними ЗМІ, в столиці було затримано понад 600 осіб. Деякі, за свідченням очевидців, отримали вивихи і садна.

Але найбільше вражає те, з яким ентузіазмом взялися за затриманих учасників акції 27 липня слідчі органи. Вже п’ять осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях вирушили на два місяці у СІЗО. Більше сотні людей отримали адміністративні штрафи.

Напередодні 3 серпня Слідчий комітет повідомив, що серед затриманих виявилося 134 ухильника від служби в армії. Слідчі кажуть, що стосовно них буде проводитися перевірка на предмет притягнення до кримінальної відповідальності. За законом їм може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У той же день мерія Москви заявила, що на акції 3 серпня будуть вже спеціальні групи по виявленню ухильників.

При цьому важливо розуміти, що сьогодні військкомати не ганяються за людьми призовного віку, як десять років тому. У російській армії багато хочуть служити, і військкомати роблять план буквально за перший місяць призовної кампанії. Тобто зараз мова може йти саме про створення нового репресивного механізму проти незгодних. Скажімо, якщо людина не хоче служити в армії, але веде життя звичайного обивателя, то його ніхто не чіпатиме. А ось якщо такий громадянин захоче якось публічно висловитися про політику, то може легко стати фігурантом кримінальної справи.

При цьому практично немає механізмів довести свою правоту, якщо людина постраждає в результаті дій поліції. Нещодавно учасник акції 27 липня Борис Канторович звернувся в СК із заявою на співробітників Росгвардии, які його побили. «Співробітник Росгвардии залишився стояти і почав завдавати мені безладних ударів. Як мінімум мені було нанесено не менше двох ударів в область спини. Потім до мене і впала чоловікові підскочили інші співробітники Росгвардии і стали завдавати нам удари. Хтось із співробітників наніс мені удар в область шиї, коли я лежав на землі. Перед тим як посадити мене в автозак, невідомий мені співробітник Росгвардии схопив мене за волосся і навмисне вдарив мене головою об одвірок автозаки», — розповів Канторович пресі.

Нагадаємо, один з відправлених в СІЗО звинувачується в тому, що рукою схопився за шолом одного з бійців правопорядку.

Адвокат, кандидат в Мосміськдуму від КПРФ Дмитро Аграновський зауважує, що тепер всім громадянам, які хочуть взяти участь у масових акціях, треба бути вкрай обережними:

— Треба бути уважними навіть тим, кого, може, незаконно побили на акції. Скажімо, людину побили, він зняв побої і став вимагати справедливості. З одного боку, у людини є шанс довести, що він потерпілий. Але, з іншого боку, можна запросто з постраждалого перетворитися на обвинуваченого. У нас перед очима випадок Дениса Луцкевича. Його побили на Болотній 6 травня 2012-го, причому побили досить здорово. Потім його зробили якраз обвинуваченим і фігурантом кримінальної справи. Але ось він, як я вважаю, був постраждалим.

«СП»: — тобто, можливо повторення «Болотного справи»?

— Між «Болотним справою» і нинішньою ситуацією є велика різниця. 6 травня 2012 року відбулися зіткнення на узгодженої акції, в місці, відведеному під мітинг, і під час, відведений під мітинг. Зараз же незаконні дії демонстрантів з усіх правових точок зору. Взагалі, ситуація схожа на провокацію, що мета ініціаторів всього дійства — підставити якомога більше людей, щоб створити картинку для західних ЗМІ.

Цю обставину треба враховувати. Я особисто закликав всіх лівих, всіх патріотів не приймати участі в несанкціонованих акціях.

«СП»: — СК думає про притягнення до відповідальності виявлених на акції 27 липня ухильників від армії. Це якась нова тактика влади?

— Влада сприймає події як масові заворушення. Але якщо людина бере участь в таких акціях, то повинен прораховувати ризики. Якщо громадянин ухиляється від служби в армії, або, скажімо, у нього є заборгованість за податками, то він повинен бути готовий до того, що це зарахується. Ось зараз Слідчий комітет повідомив, що порушив справу проти ВБК Навального про відмивання грошей. Я не знаю, винні співробітники фонду чи ні. Але треба бути готовим, що держава дасть асиметричний відповідь.

Я можу зрозуміти емоції протестувальників. Але якщо ви ухиляєтеся від армії і при цьому берете участь у таких акціях, то будьте готові до того, що вас притягнуть до відповідальності.

Відзначу дуже важливий момент. За сім років, що минули після подій на Болотній, технічний прогрес зробив крок далеко вперед. Система розпізнавання осіб працює абсолютно на іншому рівні, і обчислити учасників акції набагато простіше.

Кандидат у Мосміськдуму від КПРФ Павло Тарасов вважає, що своїми діями влада лише підвищує градус невдоволення в суспільстві напередодні виборів:

— Дії влади я можу назвати істерикою. Зрозуміло, що люди, які стоять за організацією несанкціонованих акцій, не завжди білі і пухнасті. Більш того, у них свої цілі. Але ось караючий меч російського правосуддя разить звичайних людей, які вийшли на вулицю в емоційному піднесенні.

Влада могла б діяти інакше. Вона могла б вирішити питання з допуском незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму по-іншому. Протести не мали б такий напружений характер.

«СП»: — Жорстка поведінка влади змусить людей відмовитися від ідеї протестувати? Або, навпаки, тільки надасть завзяття громадян?

— Коли хтось дійсно намагався влаштувати масові заворушення, і потім він відповідає за законом, то більшість поставляться до цього з розумінням. Але от якщо людина просто пішов на акцію, був затриманий, а потім вже влада ніби думає, за що покарати, — це інша ситуація. Це просто не поведінка сильною і впевненою в собі влади, а істерика.

Не варто думати, що «закручування гайок» принесе владі більше, ніж вона втратить. Мобілізація лоялістів на виборах буде менше, ніж мобілізація протестного електорату. Людина, яка вважає за необхідне когось вдарити кийком, менше отмобилизован того, кого вдарили.

До речі, не тільки лібералам не погоджують акції. Багатьом зареєстрованим кандидатам у депутати не дають проводити зустрічі з виборцями.