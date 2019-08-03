Чекаємо 80 рублів за долар: Трамп пускає російську валюту на дно

Увечері 1 серпня ціни на нафту різко знизилися. Причина — президент США Дональд Трамп пообіцяв з 1 вересня ввести нові мита у розмірі 10% на товари, що імпортуються з Китаю вартістю $ 300 млрд. Про це він написав у Twitter.

Нові мита торкнуться товарів, щодо яких вони ще не вводилися, підкреслив Трамп. Він також нагадав, що щодо китайських товарів на $ 250 млрд. вже діють мита в розмірі 25%.

Ринок відреагував на слова Трампа миттєво. До дев’ятої вечора по Москві барель Brent на Міжконтинентальній біржі подешевшав на 7,7% – до $ 60,42. До цього моменту вартість нафти WTI в ході торгів на біржі Нью-Йорка опустилася на 7,39% – до $ 54,25 за барель.

Слідом почав падати і курс рубля. До вечора четверга долар подорожчав на 60 копійок — до 64,23 рублів, євро на 64 копійки — до 71,14 рублів.

Така різка реакція цілком зрозуміла. Нові мита гарантовано ускладнять переговори США-Китай. А новий виток торгової війни збільшує ризики глобальної рецесії, і може вдарити по попиту на нафту.

На ділі, починають збуватися негативні прогнози аналітиків.

Нагадаємо, в червні Світовий банк знизив оцінки зростання глобальної економіки до 2,6% (у минулому році зростання склало 3%). Очікується, що в групі країн з розвиненою економікою, особливо в єврозоні, економічне зростання в 2019 році сповільниться через скорочення експорту та інвестицій. Темпи підйому економіки США в нинішньому році за прогнозами знизяться до 2,5%, а в 2020 році — до 1,7%.

Крім того, 23 липня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання світового ВВП в 2019 році на 0,1%. При цьому оцінка зростання економіки РФ в 2019-му знижена на 0,4% – до 1,2% ВВП.

Для Росії «твіт» Трампа — подвійно погана новина. Мало того, що попит на нафту буде падати. Так ще й нафти на ринку побільшає з-за того, що США активно нарощують видобуток і експорт.

За оцінкою Rystad Enegry, до кінця 2021 року потужність трубопроводів, що транспортують нафту найбільшого сланцевого басейну Permian зросте втричі. В результаті до портів східного узбережжя США хлине потік в обсязі до 4 млн. барелів на добу.

Два великих техаських порту — Корпус-Крісті і Фрипорт — будуть реконфигурированы під нафтовий експорт. Термінал в першому будує трейдер Trafigura, у другому — Enterprise Products Partners.

В результаті один тільки Permian зможе збільшити видобуток удвічі за шість років — з 4 до 8 млн. барелів на добу. До того моменту, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, загальний видобуток рідких вуглеводнів в США досягне позначки 18 млн. барелів на день, а експорт може перевищить 5 млн.

Все сказане означає, що сланцева нафта встановить нову планку цін — $ 35-40 доларів за барель.

Рубль при таких значеннях, не виключено, підніметься до 80 рублів за долар.

А тепер повернемося до перспектив Росії. Як відомо, наша країна є залежною від ринку нафти, і нічого не робить для послаблення цієї залежності. На думку ряду експертів, це може активізувати дії недружніх нам країн Заходу. Вони можуть скористатися ситуацією «ідеального шторму» в світовій економіці, щоб максимально ускладнити Москві життя. І навряд чи будуть коливатися, якщо виникне необхідність виштовхати Росію з нафтового ринку. Для нас це — серйозний геополітичний ризик.

— Заяви Трампа — це завжди новини, які суттєво впливають на настрої інвесторів, — зазначає провідний експерт Центру політичних технологій, економіст Микита Масленніков. — Але треба розуміти: американський президент робить їх, коли ситуація вже дозріла. Тому рішення Трампа слід розглядати у контексті тенденцій, які склалися раніше.

Протягом останнього тижня сталося кілька подій, які змінили картину на світових ринках, і дали нове зміну глобальним ризикам.

Насамперед, це рішення ФРС США — вперше за 10 років — знизити базову ставку, з 2,25−2,5% до 2-2,25%. Гравці такого рішення очікували, але вони чекали також прес-релізу ФРС і прес-конференції з главою ФРС Джорджем Пауеллом. І на цей раз гравці відчули розчарування. Федрезерв так і не дав чітких сигналів, що починає цикл кількісного пом’якшення. Рішення про зниження ставки було подано як разовий захід, пов’язаний багато в чому з політичним тиском з боку Білого дому.

У результаті ринки «прочитали» ці роз’яснення однозначно: у світовій економіці посилюється невизначеність. Це розчарування й призвело до нинішньої реакції зворотної колишнім ситуацій, коли ставка знижувалася. Традиційно в таких випадках, нагадаю, долар починав слабшати, а нафта — дорожчати.

Зараз долар зміцнюється — на Московській біржі він досяг позначки вже 64,5 рубля. Нафта падає, слідом за зміцненням долара, а ринки акцій йдуть вниз.

«СП»: — Які фактори, крім рішення ФРС, впливають на нинішню ситуацію?

— Зниження темпів зростання глобальної економіки. За перший квартал зростання склало 0,4%, зараз — 0,2%. У підсумку, у річному вираженні, глобальна економіка сповільнилася з 1,2% до 1,1% ВВП.

Тут же уряд Японії поміняло у бік пониження — на 0,4% – прогноз на наступний рік. А в Китаї пройшло засідання Політбюро ЦК КПК, де було сказано: економіка відчуває безпрецедентний тиск. Другий квартал КНР закінчила з темпами 6,2% ВВП — гіршими за 27 років. Зауважу, проблем в китайській економіці чимало — в минулому році 18 тисяч підприємств заявили про банкрутство, що вдвічі більше, ніж у 2017-м.

Словом, рішення ФРС не переломило відчуття кризи, що насувається.

«СП»: — Що тепер буде з рублем?

— Рішення ФРС різко вдарило по російській валюті. Сюди ж додалися два нових фактори. Перший — підписання Трампом указу щодо другої хвилі санкцій проти РФ у зв’язку з справою Скрипалів. Деталі поки що невідомі, але сама по собі новина про посилення санкційного тиску завжди працює на зниження курсу рубля.

Другий фактор — ціни на нафту. Американці, як мені видається, змінили тактику відносно Ірану, і стали більш спокійно висловлювати свої претензії. У результаті загострення пристрастей з приводу неминучого ускладнення між США і Іраном, спав. І нафта тут же стала знижуватися.

Нарешті, масла у вогонь підлив «твіт» Трампа — нові мита на китайські товари означають, що перспективи світового зростання додатково погіршуються.

Все це в сукупності — на короткому треку — діє в бік зниження рублевого курсу.

«СП»: — Ви кажете, на короткому треку. Є сподівання, що ситуація зміниться?

— Надії дійсно є. У вересні Європейський центральний банк, швидше за все, піде на пом’якшення грошово-кредитної політики — це новий позитивний стимул глобального характеру.

Другий фактор — Китай найближчим часом заявить про старт програми кількісного пом’якшення з терміном дії на півроку.

Крім того, в кінці серпня пройде традиційний симпозіум під егідою ФРС, на який збираються провідні аналітики, представники найбільших банків і регуляторів. Це внесе ясність, куди рухається світова економіка.

В результаті, якщо не станеться катастрофи, ринки кілька заспокояться, і рубль, можливо, навіть трохи зміцниться.

— Роль Росії в глобальному господарстві вторинна і навіть третична, — вважає президент Союзу підприємців і орендарів Росії Андрій Бунич. — Російська економіка — це похідна від «міхура» ринків і пов’язаних з ними сировинних активів. Розвиненим країнам за визначенням не потрібно більше сировини: там енергозбереження та енергоефективність — давно головні тренди.

Росія розвивалася саме в рамках росту великий периферії. Зараз ця периферія відвалюється, і кожен буде сам за себе. Так що спокійне життя для нас закінчена.

Крім того, у нас є персональна проблема. За останній час Росія стала головним ворогом колективного Заходу. Це накладає на ситуацію особливий відбиток, оскільки означає другу холодну війну, і величезні витрати на підтримання оборонного балансу. Плюс нові і хворобливі санкційні удари.

В цьому наше кардинальна відмінність від інших країн-постачальників енергоносіїв — від тій же Саудівській Аравії. Захід може Ер-Ріяду допомогти фінансово — нам допомагати точно не буде.

Зауважу, Росії за останні кілька років довелося віддати колективного Заходу близько $ 300 млрд., і далі припливу капіталу не буде.

Словом, в нову кризу Росії доведеться несолодко. Невипадково голова Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що ми зможемо витримати тільки першу хвилю кризи. Після чого резервів у нас не залишиться.