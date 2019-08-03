Помер відомий британський співак

Британський виконавець Джо Лонгфорн помер у себе вдома в місті Блекпул (графство Ланкашир). Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті співака.

«Джо помер у своїй спальні на руках у свого чоловіка Джеймі», — повідомили на сайті співака.

Лонгфорну було 64 роки. Причина смерті не називається. У 1989-му у нього діагностували рак крові. Співак переніс кілька операцій. У 2014-му лікарі виявили у артиста рак горла.





Виконавець отримав популярність у Великобританії завдяки участі в передачі Search for a Star («У пошуках зірки») у 1981 році. Пізніше він став виступати у власній телевізійній програмі The Joe Longthorne Show («Шоу Джо Лонгфорна»).