Конфлікт титанів: з’явилася яскрава фотожаба на Порошенка і Гройсмана

У мережі з’явилася чергова політична фотожаба за мотивами конфлікту п’ятого президента України Петра Порошенка і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Її опублікувало популярне Facebook-спільнота “Баба і кіт”.

У ній голова уряду показує Порошенко екран свого смартфона зі словами “я про вас пост написав”. Екс-президент цікавиться, про що ця публікація, і у відповідь звучить, що “ви – узурпатор, у вас все позаду”.

Користувачі соцмережі в цілому негативно сприйняли цю публікацію, показавши втому від політичних чвар, а також опублікували кілька жартів за її мотивами.