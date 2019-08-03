Звірства силовиків у Москві потрапили на відео

У Москві силовики в ході масових протестів жорстоко побили чоловіка, поки цього не бачили журналісти.

Відео опублікував у Twitter користувач Андрій Філін. «З вікна авто, в стороні де немає ЗМІ, зняли, як мерзоти в масках практично вбивають людину», — написав він.

«За маски на поліції треба садити довічно. Бо кожен з них впевнений у безкарності і творить усе що зможе», — обурився він.

Сам чоловік, на якого напали силовики, сильно кричав і кликав на допомогу: «Вбивають, допоможіть! Тварюки! Допоможіть!»

З вікна авто, в стороні де немає ЗМІ, зняли, як мерзоти в масках практично вбивають людину. За маски на поліції треба садити довічно. Бо кожен з них впевнений у безкарності і творить все, що зможе. pic.twitter.com/gRBXLieOSS

— Андрій Філін (@Barsyaka1) August 3, 2019