Вилучили 100 кг марихуани: у Запоріжжі викрили лабораторію з виробництва наркотиків

Співробітники поліції викрили вилучили велику партію заборонених речовин на колосальну суму і затримали їх розповсюджувачів в Запоріжжі. Про це повідомили в прес-службі Нацполиции області.

Як розповіли поліцейські, в ході спецоперації було викрито злочинну групу з шести осіб. Всі шестеро чоловіків останні два роки займалися вирощуванням, постачанням, зберіганням в Запоріжжі та Запорізькій області марихуани. За попередніми підрахунками, їх щомісячний дохід становив 1,5-2 мільйони гривень.

Також при затриманні було вилучено партію канабісу вагою більше 100 кілограм, вартість близько 20 млн гривень. Також було виявлено пістолет Макарова з двома магазинами, гранату РГД із запалом УЗРГМ-2, патрони різних калібрів, мобільні телефони, чернетки з записами, комп’ютерну техніку, флеш-носії інформації, сім-картки, готівкові гроші та електронні ваги.

Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А відносно двох організаторів наркобанды вже розпочато досудове розслідування за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут наркотиків.