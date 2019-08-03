У Чернівецькій області у ДТП загинув іноземець, ще четверо людей госпіталізовано

У Чернівецькій області в результаті зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще четверо отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні приблизно о 15:00 в селі Тарашани Глибоцького району.

За інформацією поліції, зіткнулися автомобілі «Volkswagen Sharan» і «Mercedes-Benz».

«На місці події співробітники поліції з’ясували, що вказані автомобілі їхали в попутному напрямку. Зі слів очевидців, водій мінівена «Volkswagen Sharan», що рухався попереду, раптово почав маневр розвороту. Водій легковика «Mercedes-Benz», який їхав позаду, не встиг зреагувати і допустив зіткнення», – повідомили в прес-службі.

В результаті отриманих під час аварії травм, водій «Volkswagen Sharan» загинув на місці пригоди. Встановлено, що померлий був громадянином Румунії. Також під час зіткнення тілесні ушкодження отримали водій легківки та троє його пасажирів. Постраждалі доставлені в лікарні. На місці ДТП працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області Глибоцького відділення поліції.