У Техасі відкрили стрілянину в супермаркеті, є загиблі

У місті Ель-Пасо (штат Техас) відкрили стрілянину в торговому центрі Walmart.

Постраждали не менше 22 осіб, є декілька загиблих.

CNN з посиланням на мера міста повідомляє, що поліція затримала трьох підозрюваних. Поліція у свою чергу повідомила, що затриманий один чоловік, а інформація про кількох підозрюваних не підтвердилася.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd

— Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

На кадрах з камер відеоспостереження можна помітити, що стрілець був озброєний автоматом.