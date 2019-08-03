Ніцой забила тривогу за «відставки» глави ОЗУ Зеленського

Українська письменниця Лариса Ніцой назвала українців «нечитающей нацією» і закликала Міністерство освіти зібратися на екстрену нараду з приводу зміни шкільної програми.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook в зв’язку з заявою глави ОЗУ Андрія Богдана, яку нещодавно поширили ряд українських ЗМІ.

«Спасибі Богдану за його заяву. «Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання». Дійсно, дякую. Він мимоволі оголив давню проблему. Може, нарешті ж країна прозріє: у нас величезна проблема – ми нечитающая нація. Ми не змогли навіть одну пропозицію дочитати до кінця!» – написала письменниця.

За її словами, з першого погляду на цю заяву зрозуміло, що вона — «жарт, фейк, тролінг», але нечтение призводить до невміння аналізувати елементарне. Тому українське суспільство є «проблемним».

«Сьогодні Україна не змогла прочитати до кінця в заяві Богдана одну пропозицію. Україна його не дочитала. Це реальна катастрофа», – підкреслила Ніцой.

Вона вважає, що українцям варто брати приклад процвітаючих країн у пропаганді книг, а також необхідно змінювати шкільну програму з метою привчання дітей до осмислення і аналізу прочитаного.

«Висловлюю величезне занепокоєння і звертаюся до майбутнього міністра освіти, хто б ним не був. Перше, що треба зробити – зібратися на нараду з Академією педагогічних наук», – вважає Ніцой.