«Гопники, узурпуючі влада»: російський музикант хльостко розжарила путінський режим

Російський музикант, соліст рок-групи «Порнофільми» Володимир Котляров презентував дзвінкий злободенну композицію «Все пройде», що критикує путінський режим в Рф і розгін мітингів у Москві. Артист опублікував сольну акустичну версію пісні на YouTube-сторінці колективу.

«Уже кожен розуміє, що Росія з кожною новою нахабною витівкою гопників, які узурпували владу, ще глибше провалюється на дно», – йдеться у підписі під відео.

Музикант зазначив, що зміни настають лише тоді, коли люди готові до радикальних дією і щиро відчувають у цьому потребу, а також готові «витрачати час, сили і ризикувати своїм життям».

«Іноді мені стає страшно від думки, що це ніколи не закінчиться: нечисть ніколи не покине адміністративних кабінетів, більшої частини населення немає до цієї справи, вона просто намагається якось вижити. Але все-таки важливо пам’ятати — не буває нічого вічного: і режими змінюються, і диктатори вмирають, як і всі люди, і в слід за самими смутними часами завжди настає відлига», — резюмував Котляров.

У тексті самої композиції мова йде про зміну влади і ситуації в країні, про дорогу в світле майбутнє без дикторів, окупації і війни і життя в процвітаючому суспільстві. Федеральна зграя бездушних майоров, Севастополь, Донецьк та Луганськ», за словами Котлярова теж колись залишаться позаду.

«Моя Росія сидить у в’язниці. Але це пройде. Який же чорний нам випав повік!» — співає музикант в одній з рядків.

В тексті пісні є відсилання до президента РФ Володимира Путіна. «В самоті в морзі вчорашній диктатор, а сьогодні — просто мертвий старий», — зазначив рокер.

У коментарях під відео користувачі мережі подякували музиканта за надихаючу і чесну композицію.

«Радість і печаль, спасибі! Потрібно рятувати Росію з в’язниці!», «А я все думав, де ж коментарі від рокерів, панків, де ж музиканти, чому мовчать? Ну і ось відповідь — музиканти пишуть пісні! Класна річ. Абсолютно з усіх питань висловився Володя, все пояснив, супер. «Порнофільми» — голос епохи», «Це реально крута пісня з офигенным нервовим напруженням. Навіть згадав Висоцького, не тільки Цоя… Дякую, Володю!», «Пісня зворушила, як ніби всі мої думки про сучасної Росії, були вкладені в цю пісню! Дякую Володю!» — писали слухачі під роликом.











