У РФ горить тайга: Голодні звірі біжать з палаючих лісів і виходять до людей

Інцидент стався в Усть-Канському районі. Автор ролика пошкодував тварин і нагодував їх шоколадом, бо «більше нічого не було».

За даними «Авиалесоохраны» на 1 серпня, в Красноярському краї активно гасять близько 60 пожеж на території більше 24,3 га. Ще за 60 пожежами у важкодоступних і віддалених частинах області на площі 1 млн га рятувальники спостерігають. Також складна ситуація з лісовими пожежами в Якутії, Бурятії, Іркутської області і Хабаровському краї, йдеться в повідомленні.

За оцінкою МНС, всього пожежами охоплено в Росії близько 3 млн га тайги. Глава Мінприроди Дмитро Кобилкин заявив, що загальна площа лісових пожеж в цьому році на 12% більше рівня минулого року. Основна причина їх виникнення — сухі грози.