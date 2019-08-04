«Не будемо стояти і мовчки дивитися»: Великобританія вітає санкції США проти РФ

Великобританія вітає рішення США про нові санкції проти Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

«Ми вітаємо сьогодні непохитну підтримку США, які ввели санкції за хімічну та біологічну зброю у відповідь на використання Росією смертельно небезпечної нервнопаралітічной речовини в Солсбері», – написав глава МЗС Великобританії Домінік Рааб в своєму Twitter.

«Продовження глобальної відповіді показує, що ми не будемо стояти і дивитися, як це жахлива зброя використовується без наслідків», – додав він.

За словами офіційного представника Держдепу США Морган Ортагус, нові заходи дозволять обмежити доступ Росії до «мільярдів доларів від двосторонньої комерційної діяльності з США».

Нагадаємо, що другий пакет санкцій, який був введений проти Росії у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, вступить в силу через 15 днів.

Також нагадуємо, що нові санкції проти РФ спровокували обвал рубля і інші наслідки.

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