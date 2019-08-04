Шнуров – хедлайнер: в окупованому Криму виступили відомі артисти РФ

В окупованому Криму в суботу, 3 серпня, виступили відомі російські артисти в рамках фестивалю «Золота балка».
Як повідомили організатори, захід відбувся у Севастополі в Балаклавському районі на відкритому просторі.
В 19:00 на сцену вийшла Дана Соколова, після чого виступив артист лейблу Black Star Моп. В 21:25 заспівала фанатка «російського світу» Діана Арбеніна зі своєю групою «Ночные снайперы».
Через півтори години на сцену вийшов скандальний Сергій Шнуров з групою «Ленінград». Зазначається, що це був його останній виступ у Криму.
Діана Арбеніна
zb-fest.ru
Моп
zb-fest.ru
Дана Соколова
zb-fest.ru