Шнуров – хедлайнер: в окупованому Криму виступили відомі артисти РФ

В окупованому Криму в суботу, 3 серпня, виступили відомі російські артисти в рамках фестивалю «Золота балка».

Як повідомили організатори, захід відбувся у Севастополі в Балаклавському районі на відкритому просторі.

В 19:00 на сцену вийшла Дана Соколова, після чого виступив артист лейблу Black Star Моп. В 21:25 заспівала фанатка «російського світу» Діана Арбеніна зі своєю групою «Ночные снайперы».

Через півтори години на сцену вийшов скандальний Сергій Шнуров з групою «Ленінград». Зазначається, що це був його останній виступ у Криму.

Діана Арбеніна

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Моп

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Дана Соколова

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