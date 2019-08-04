«Сх*ялі робите людям погано?» П’яний Єфремов нагрянув «розганяти ментів»

Російські артист Михайло Єфремов у стані алкогольного сп’яніння поспілкувався з поліцейськими про протести в Москві.

Актор розкритикував силовиків за те, що вони затримують та б’ють людей. Відео опублікував Life Shot.

«Вам ніхто нічого поганого не робить. Сх*ялі ви робите людям погано, товаришу майор? Ну-ка, менти, розходьтеся звідси!» — сказав Єфремов.

При цьому після того, як він насварив силовиків, він почав «брататися» з ними: «Хлопці, ви всі наші. А ми — ваші».

П’яний Єфремов в центрі Москви під час неузгодженої акції pic.twitter.com/o1ftUwzIgV

— Ополит (@opolit19) August 3, 2019