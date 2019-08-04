Розгін мітингувальників у Москві: Росгвардия затримала чоловіка, який захищав її

У ході розгону мітингу в Москві поліцейські затримали навіть людини, який захищав їх і говорив, що поліцейські «нормальні хлопці і просто роблять свою роботу».

Про це написав у Facebook український журналіст Антон Комарів.

«Хтось Євген Лавренцов став зіркою. Цей росіянин, який чи то працював, то працює охоронцем, прийшов на мітинг в Москві і палко переконував оточуючих, що співробітники Росгвардии „нормальні хлопці і просто роблять свою роботу“. Після чого… був затриманий співробітниками Росгвардии», — написав він і опублікував відео моменту затримання.