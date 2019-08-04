Способи заробітку в інтернеті без вкладень

Дропшиппинг

Зусилля докласти доведеться, але і заробіток може бути значним. У чому сенс цього незрозумілого слова? Це торгівля, але без контакту з товаром. Соцмережі спрощують задачу.

Що робити

Сподобався вам товар в якомусь інтернет-магазині, витратьте кілька хвилин, напишіть власнику пропозицію про співпрацю. Ви будете продавати цей же асортимент на своїй сторінці, замовлення передавати власнику товару, а в якості винагороди отримувати відсоток від суми чека. Як правило, схема вигідна обом сторонам. А головне, ви не ризикуєте, так як ніяких вкладень даний бізнес не вимагає. Зате потрібна велика працездатність. Пам’ятайте, що працювати на себе значно складніше, ніж працювати на дядю.

«За такою схемою я співпрацюю з майстерні дитячих дерев’яних іграшок. Сама створила сторінку магазину в Instagram, роблю фото, розміщую, спілкуюся з покупцями. Якщо є замовлення, то передаю господині, а вона вже відправляє поштою або транспортною компанією. При ціні іграшки в середньому 2-3 тисячі на місяць отримує до десяти замовлень. З них 15% мої, тобто приблизно 3-5 тисяч рублів», – ділиться подробицями співробітництва Ольга Родимова.

Кэшбэк-сервіси

Популярний сьогодні інструмент повернення грошей. Крім звичних нам карт з кэшбэком, які пропонують банки, є цілі сервіси, що дозволяють економити та заробляти. Знайти їх дуже легко, достатньо задати запит в інтернеті.

Що робити

Після реєстрації на сайті ви можете здійснювати покупки в звичних інтернет-магазинах (як правило у розвинутих кэшбэк-сервісів їх кілька тисяч), а потім отримувати на рахунок живими грошима відсоток від своєї покупки. Якщо вам здається, що схема не робоча, і навіщо магазину витрачатися на повернення, то ви помиляєтеся. Витратитися на рекламу і залучити покупця куди дорожче, ніж укласти договір з сервісом і повертати йому 5-6 відсотків за кожну покупку, половина з яких прийдуть вам. Рука руку миє, одним словом. Є ще варіант додаткового заробітку: деякі сервіси пропонують рекомендувати магазини і отримувати додаткові гроші з покупок друзів. Виведення грошей на багатьох сайтах можливий від 1 рубля.

«Головна заковика в тому, що такий заробіток завжди пов’язане з витратами. Щоб отримати кешбек, треба щось купити. З одного боку, дуже здорово, що частину витрат можна відшкодовувати. З іншого – не можна назвати кэшбэк-сервіси повноцінними ресурсами для заробітку. На відміну, наприклад, від рекомендаційних сервісів. В останніх можна заробляти на своєму досвіді і не витрачати ні копійки.

Рекомендуєш магазини друзям і знайомим і отримуєш гроші за їх покупки, а не за свої. Крім того, на сервісах часто з’являються купони на подвійні бонуси, тобто сума економії зростає. Звичайно, не все так гладко.

Користувачі іноді стикаються з труднощами: замовлення втрачаються, бонуси не нараховуються. На цей випадок працюють техпідтримки, сервісів вигідна хороша репутація, щоб залучити якомога більше народу. Вже зараз такими способами економити користуються мільйони людей з самих різних к соціальних сфер», – розповідає EG.RU Владислав Губін – директор по продукту рекомендаційного сервісу GetReward.

Публікація відгуків

Це один з варіантів заробити на щомісячні витрати, начебто оплати інтернету або дрібних покупок. Майданчиків для публікацій відгуків досить багато. Перш, ніж почати співпрацювати, розберіться в правилах. Часом може здатися, що це легкі гроші, але насправді не зовсім так. Відгук повинен бути грамотний, якісний, з безліччю фото і відео матеріалів.

Що робити

Часто встановлюються допустимі обсяги тексту. До того ж, на початковому етапі нарахування будуть зовсім невеликими. У цій справі, як і скрізь, доведеться гарненько попрацювати і «набити руку», щоб стати популярним автором, якому довіряють і ставлять багато «плюсиков». Тоді можна мати стабільний дохід в місяць 500-1000 рублів. Гроші виводяться з рахунку особистого кабінету на банківські картки або електронні гаманці.

Ще один варіант – це публікувати не свої відгуки, а замовні. На сайтах з оголошеннями про роботу можна часто натрапити на такі пропозиції. Вимоги у всіх різні. Когось із замовників влаштує два-три поштові адреси, які ви будете вказувати при публікації відкликання. За розміщення платять в середньому по 30-40 рублів.

Якщо претендуєте на велику суму, то будьте готові до вимогу завести ряд акаунтів в соцмережах і підтримувати їх актуальність, щоб відгук був “живим”. В такому випадку можна претендувати на постійну зайнятість. Оплата може доходити до 10-15 тисяч рублів.

Тренінги, марафони, курси

Якщо вам є чим поділитися зі світом, то можна спробувати свої сили у віртуальному навчанні. В умовах обмеження часу дуже популярні сьогодні домашні тренування, різні курси для мам, тренінги з психології та відносин і, звичайно ж, марафони стрункості.

Що робити

Конкуренція величезна, але і заробіток тут зовсім іншого порядку. В Instagram одна з популярних блогерів якось поділилася, що один з її марафонів зібрав майже вісім тисяч осіб, участь коштувало 1000 рублів. Заробіток вже порахували? Але для того, щоб отримати подібний охоплення, потрібно мати не менше мільйона передплатників.

До питання можна підійти з іншого боку. Часто проводяться марафони за експрес-навчання затребуваним в Інтернеті спеціальностями, наприклад, адміністратор сторінки або SMM-менеджер. Витрати на навчання складуть близько 5000 рублів, зате є реальний шанс отримати загальні уявлення про нової спеціальності і спробувати знайти роботу, яку можна буде поєднувати зі своєю основною діяльністю.